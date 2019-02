Spalletti su Conte-Inter: "Ridicolo, sarebbe un'offesa a Marotta"

Momento critico in campionato, Coppa Italia andata con l'eliminazione ai rigori per mano della Lazio. L'Inter ospita il nuovo Bologna di Mihajlovic nel tentativo di rialzarsi: ecco il pensiero di Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia.

"Dobbiamo consolidare ciò che abbiamo costruito, è nel tempo che puoi ambire a vincere titoli. I tifosi non hanno pazienza perchè non si vince da tanto, ma non posso addossarmi queste colpe e va migliorato ciò che non è andato bene anche contro la Lazio. Dire che è tutto da buttar via non sono d'accordo, non vedo differenza tra ciò che stiamo facendo e ciò che avremmo dovuto fare".

A tener banco, oltre al ko in Coppa Italia, è il presunto summit tra Beppe Marotta e Antonio Conte nella sede del club.

"Conte può andare in giro dove gli pare, Marotta è giusto che faccia il bene dell'Inter per migliorarne il futuro, poi bisogna lavorare giornalmente e noi lo facciamo quotidianamente con tranquillità. E' tutto normale, ma se poi si tira in ballo più volte questa notizia... Marotta sa come si fanno le cose e ciò che si sta dipingendo non rappresenta il suo stile e modo di lavorare, anche perchè lui sa bene che questo non fa il bene dell'Inter. Questa è un'offesa alla sua professionalità, così farebbero i dilettanti o i direttori di Prima Categoria. Fossi in lui non mi sentirei lusingato da questo racconto".

"Le voci non mi cambiano assolutamente niente, ho passato anni con la tuta di allenatore addosso e situazioni così se ne passano tante. Io non ho sempre vinto nel calcio, ne ho vinte tante e perse... Marotta incontra Conte in sede? E' una cosa che non sta insieme, è talmente ridicolo... La sede si trova nel cuore di Milano dove ci sono migliaia di persone, lo incontrerebbe da un'altra parte...A me se l'Inter cambia le sue intenzioni non mi cambia niente, mi hanno proposto il rinnovo per 3 anni ed è segno che c'è la consapevolezza del bisogno di più anni per lavorare e crescere".