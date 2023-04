Spalletti racconta il battibecco con Maldini: "Mi parlava sopra, sono cose antipatiche"

Intervallo di Napoli-Milan, il tecnico azzurro spiega: "Chiedevo all'arbitro dell'ammonizione di Lobotka, è passato lui sbracciandosi".

Due sconfitte sue due match nel 2023 contro le milanesi. Dopo essere caduta contro l'Inter ed aver iniziato una striscia vincente verso lo Scudetto, il Napoli fa ancora più notizia causa roboante sconfitta 4-0 nel big match del 28esimo turno contro il Milan. Gara senza storia e passo falso in maniera così forte decisamente non atteso.

La grande doppietta di Leao e la prestazione d'elite da parte di Diaz, prima della sostituzione, abbattono un Napoli che dopo il Mondiale ha solamente vinto, eccezion fatta per i k.o contro Inter e Milan, ai quali si aggiunge anche quello contro la Lazio. Sempre al Maradona.

Nella 'pancia' dello stadio napoletano c'è stato tra l'altro un battibecco tra Spalletti e il duo milanista Leao-Maldini. Spiegato a DAZN dopo nel post partita:

"Con Paolo non è successo niente da parte mia, io chiedevo dell'ammonizione di Lobotka all'arbitro. Lui è passando sbracciandosi, come dire ti lamenti sempre. Se c'è stato qualcuno che ha protestato sono loro. Come l'anno scorso, uguale. E' stato anche richiamato Pioli, a me non ha mai richiamato".

"Questo fatto che mi parlasse sopra mentre parlavo con l'arbitro non mi è piaciuto. Lui ha reagito un po', ma da parte mia è tutto ok. Sono dispiaciuto, alla fine è Paolo Maldini. Anche io ci sono stato nel calcio, non quanto loro ma un po sì. Sono cose antipatiche".

"Non è un risultato severo, il Milan ha fatto una grandissima prestazione" aveva detto in precedenza evidenziato a proposito del deludente k.o. "Sono stati bravissimi ad approfittare ciò che abbiamo concesso. Non siamo stati al livello di sempre, forse noi siamo più sfortunati dai viaggi internazionali".

A Spalletti ha dato fastidio, secondo quanto confessato, come Maldini si sia messo a parlare mentre chiedeva spiegazioni con il direttore di gara Rapuano:Tensione massima per un 2-0 poi raddoppiato nella ripresa, a cui il suo Napoli non è riuscito a reagire. Un k.o di tale grandezza che nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia.

In conferenza stampa Spalletti è poi brevemente tornato sul discorso Maldini:

"Sbracciando e parlando sopra in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Con Leao non ho discusso".

Una questione già agli archivi.