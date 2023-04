Diaz abbatte il Napoli nel primo tempo: fastidio all'adduttore e sostituzione nella ripresa

Goal e assist per lo spagnolo, alle prese però con un problema gastrointestinale e un fastidio all'adduttore da valutare.

Nelle gare importanti, Brahim Diaz si esalta. Dopo aver segnato nell'andata degli ottavi di Champions League il goal alla fine valso il passaggio al turno successivo, lo spagnolo è stato al pari di Leao il grande protagonista della sfida del Maradona contro il Napoli. L'ex City, però, è stato costretto ad uscire a inizio ripresa.

Già limitato nella prima frazione per problemi gastrointestinali, Brahim Diaz ha lasciato il campo per l'ingresso di Saelemaekers (autore del 4-0) per un fastidio all'adduttore da valutare in vista delle prossime sfide.

Come noto, a differenza di Inter e Juventus di nuovo in campo a metà settimana per la Coppa Italia, i rossoneri giocheranno solamente nel prossimo turno pre-pasquale contro l'Empoli, per poi affrontare nuovamente il Napoli, stavolta in occasione dell'andata dei quarti europei del 12 aprile. Un fastidio che non sembra nulla di preoccupante, ma a cui Pioli ha voluto porre subito rimedio in vista dei prossimi incontri.

Del resto un Diaz così è un giocatore imprescindibile per Pioli. Autore di una doppietta contro il Monza e di match importanti contro Juventus (in goal) e il già citato Tottenham, lo spagnolo ha messo a terra il Napoli con un primo tempo sontuoso da cui la squadra di Spalletti (protagonista di un battibecco a metà tempo con Maldini e Leao) non è più riuscita a riprendersi.

Il vantaggio di Leao al minuto 17 è stato creato da Diaz a centrocampo: prima un tacco a servire Giroud, dunque palla sui piedi del classe 1999, dribbling a superare in velocità due giocatori del Napoli e filtrante per il compagno, abile a superare Meret con uno scavetto.

Dopo l'assist, anche il goal: ancora una volta tutta la tecnica di Brahim Diaz nel far sedere Mario Rui e depositare da centro area il pallone del raddoppio. Quinta realizzazione in Serie A per il 23enne, che fa registrare in questo modo il record personale dal suo arrivo a Milano (in precedenza quattro e reti).

Contro il Napoli, Diaz è stato il giocatore ad aver affettuato più tiri nello specchio e uno dei migliori in termini di passaggi, sia in fase di costruzione a centrocampo, sia durante le azioni offensive di contropiede e produzione partita dal basso.

Ora attese novità sul suo infortunio, apparso però come precauzione in vista dei prossimi incontri piuttosto che emergenza vera e propria.