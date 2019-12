SPAL, Semplici a rischio esonero: Iachini pronto a subentrare

La panchina di Leonardo Semplici è in bilico: se contro la Roma dovesse arrivare una prestazione deludente, è pronto a subentrare Iachini.

La non naviga in buone acque. Gli emiliani sono precipitati in fondo alla classifica dopo la sconfitta contro il di settimana scorsa e ora devono fare punti per risalire, trovando una vittoria che manca dal 5 ottobre.

Oggi i biancazzurri dovranno fare i conti con la difficile trasferta sul campo della , che sarà decisiva per Leonardo Semplici. Secondo il 'Corriere dello Sport', il tecnico toscano è a forte rischio esonero. Troppo pochi i 9 punti fin qui raccolti, nonostante l'attenuante degli infortuni.

Qualora non dovesse arrivare una prestazione soddisfacente o una sconfitta pesante, il cambio in panchina potrebbe essere immediato. Sarebbe già pronto Giuseppe Iachini, specialista in salvezze: l'ultima l'ha raggiunta col nella stagione 2017/18.

Semplici allena la SPAL dal dicembre 2014 e in 5 anni l'ha portata dalla Serie C alla . Ora la sua posizione è più che mai in discussione: la partita dell'Olimpico sarà decisiva per il suo futuro.