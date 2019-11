SPAL-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Moncini titolare, fuori Quagliarella

Le formazioni ufficiali:

(3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Murgia, Kurtic, Reca; Moncini, Petagna. All. Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Thorsby, Ekdal; Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. All. Ranieri

Grandi sorprese per il posticipo conclusivo dell'undicesima giornata di fra Spal e : Semplice decide di dare spazio a Gabriele Moncini al fianco di Petagna, per il classe '96 si tratterà della terza presenza nel campionato italiano, mentre Ranieri lascia un turno di riposo a Quagliarella in favore di Manolo Gabbiadini.

La Spal giocherà con una difesa a tre composta da Tomovic, Vicari e Igor, che agiranno davanti a Berisha. Per il centrocampo degli 'estensi' ci saranno Valoti, Murgia e Kurtic, con Reca e Strefezza sulle fasce. Davanti Semplici opta per la coppia formata da Moncini e Petagna

La formazione scelta da Ranieri per i liguri sarà un 4-3-1-2 con Depaoli, Colley, Ferrari e Murru a difesa della porta di Audero. Thorsby che agirà sulla mediana con a fianco Vieira ed Ekdal, mentre Jankto sarà il padrone della trequarti. Davanti spazio a Gabbiadini e Bonazzoli, con Quagliarella che si siederà in panchina.