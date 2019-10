SPAL-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL ospita il Parma nel derby emiliano della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida il di Roberto D'Aversa nel derby emiliano, primo anticipo del sabato della 7ª giornata di . I ferraresi sono in fondo alla classifica assieme alla con 3 punti e un cammino con una sola vittoria e 5 sconfitte, i ducali invece si trovano appaiati con il all'8° posto con 9 punti, frutto di 3 vittorie e altrettante sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'unico precedente fra le due formazioni in Serie A in casa degli estensi ha visto un successo di misura dei biancazzurri per 1-0 nella passata stagione. In questo campionato i ferraresi sono la squadra che ha subito più reti da fuori area, ben 4. I gialloblù, invece, sono la formazione che ha conquistato più punti dopo essere passata in svantaggio, ben 6.

Fra i biancazzurri Andrea Petagna e Federico Di Francesco sono i migliori marcatori con 2 goal, stesso bottino di Roberto Inglese, il giocatore più prolifico dei gialloblù, che ha negli estensi la sua seconda vittima preferita dopo l' (4 goal segnati in carriera).

Qualora non riuscisse a trovare il goal al Parma, Petagna eguaglierebbe la sua striscia più lunga senza goal (4 gare) stabilita nella scorsa stagione. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Parma

SPAL-Parma Data: 5 ottobre 2019

5 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SPAL-PARMA

La partita SPAL-Parma si giocherà il pomeriggio di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il derby emiliano, che sarà diretto dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, sarà il 3° in assoluto fra le due squadre in Serie A.

Il derby emiliano SPAL-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Antonio Nucera.

Gli abbonati Sky avranno inoltre la possibilità, se lo vorranno, di seguire la sfida SPAL-Parma anche in diretta mediante Sky Go: sul proprio personal computer collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, o su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Alcuni infortuni per Semplici: oltre ai lungodegenti Fares e D'Alessandro, non sarà della partita Di Francesco. Davanti al portiere Berisha, in difesa potrebbe essere Tomovic a completare il reparto con Vicari e Igor. A centrocampo in regia può giocare ancora Valdifiori, con Missiroli mezzala sinistra e Murgia destinato alla panchina. Sulle fasce dovrebbero agire Jacopo Sala a destra e Reca a sinistra, ma non va escluso l'impiego dal 1' di Strefezza. Davanti ballottaggio fra Floccari e Paloschi fra chi affiancherà il bomber Petagna.

Problemi in difesa per D'Aversa, che dovrà far fronte alla contemporanea assenza per infortunio di Darmian e Laurini. A destra sarà spostato Iacoponi, mentre al centro, accanto a Bruno Alves, agirà Gagliolo, con l'inserimento di Giuseppe Pezzella a sinistra. In mediana tornerà a disposizione Grassi, che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina. Fra i titolari tornerà invece con ogni probabilità lo slovacco Kucka, candidato ad affiancare il brasiliano Hernani e Barillà. In attacco è ballottaggio tra Cornelius (leggermente favorito) e Inglese, con Kulusevski e Gervinho a completare il tridente.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.