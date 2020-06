SPAL, infortunio per Berisha: frattura alla mano

La SPAL perde Etrit Berisha: frattura al quinto metacarpo della mano destra per il portiere albanese.

Tegola in casa a pochi giorni dal ritorno in campo. Infortunio per Etrit Berisha, vittima di una frattura alla mano destra.

Lo rende noto il club emiliano in una nota apparsa sul proprio sito.

"A seguito di uno scontro fortuito nel corso dell’allenamento di ieri, il portiere biancazzurro Etrit Berisha ha subito un infortunio alla mano destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura del quinto metacarpo". Altre squadre "Nella giornata di lunedì 22 giugno, il calciatore sarà sottoposto ad una valutazione specialistica per le opportune cure del caso".

Col ko di Berisha - i cui tempi di recupero sono da stabilire - per Di Biagio è emergenza tra i pali. Oltre al numero uno albanese, infatti, anche il secondo portiere Letica è alle prese con problemi fisici: in rampa di lancio il 22enne Demba Thiam.