SPAL, incidente stradale per Cerri: uscito illeso dalla sua Porsche

L'attaccante della SPAL Alberto Cerrti si è scontrato a bordo della sua auto con un'altra vettura: non ha riportato conseguenze.

Un grande spavento per Alberto Cerri, vittima di un incidene stradale nella periferia di Ferrara a bordo della sua Porsche, che si è scontrata con un'altra vettura in un incrocio. Per fortuna l'attaccante della non ha riportato conseguenze.

Nessuna lesione per il 24enne, arrivato dal in Emilia a febbraio senza mai scendere in campo con la maglia del club di Ferrara a causa di un infortunio. La sua auto è stata portata via dal carro attrezzi, dunque nessun problema per lo stesso giocatore, che potrà riprendere ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra nei prossimi giorni.

Non è stata particolarmente fortunata l'avventura rossoblù dell'ex , che in terra sarda ha collezionato soltanto 6 reti in 56 apparizioni: da qui l'esigenza di cercare maggiore minutaggio con il prestito alla SPAL, ma il classe '96 non è mai riuscito a scendere in campo prima della sospensione del campionato.