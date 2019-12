La SPAL non cambia: confermato Semplici

Leonardo Semplici non si tocca. Nonostante il ko col e l'ultimo posto in classifica, la ha deciso di continuare col suo storico tecnico.

'Sky' svela l'esito del summit avvenuto tra la società ferrarese e l'allenatore, conclusosi con una fumata bianca tra le parti che ha portato la SPAL a dare fiducia a Semplici.

Dopo la sconfitta interna contro Balotelli e soci, la posizione del timoniere degli estensi sembrava a forte rischio: patron Mattioli, evidentemente, ha voluto optare per la continuità senza compiere ribaltoni.

Dopo la conferma di Semplici, però, ecco le parole del direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati.

"Ci siamo incontrati a pranzo con la società e abbiamo analizzato a fondo la situazione. È chiaramente un momento difficile che speravamo non accadesse. Siamo consapevoli che la SPAL debba lottare fino alla fine per salvarsi, ma onestamente i numeri in questo momento sono allarmanti. Crediamo, insieme alla proprietà, che i punti fatti non rappresentino il valore complessivo della squadra".

"Naturalmente abbiamo valutato anche la posizione dell’allenatore: vogliamo continuare con Semplici. Ma chiaramente, esattamente come lui, ci aspettiamo un’inversione di tendenza e dei risultati diversi. E ci aspettiamo anche un’assunzione di responsabilità maggiore da parte dei giocatori, come è sempre stato in questi anni e nella storia di questa società. Per questo stiamo valutando di andare in ritiro per compattare l’ambiente e per ritrovare".