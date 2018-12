SPAL-Chievo, le formazioni ufficiali: Antenucci titolare

Antenucci confermato assieme a Petagna nell'attacco della SPAL: fuori Cionek in difesa. Chievo con Pellissier e Meggiorini davanti.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Chievo:

SPAL (3-5-2): Gomis; Felipe, Vicari, Bonifazi; Fares, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Lazzari; Petagna, Antenucci.

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Leris, Radovanovic, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.

Semplici esclude a sorpresa Thiago Cionek, concedendo una chance dal primo minuto al giovane Bonifazi. Conferma per il resto della formazione tipo, compreso Antenucci che alla fine ha vinto il ballottaggio con Floccari, rimasto in panchina.

Di Carlo rilancia la coppia Meggiorini-Pellissier, out Stepinski che potrà entrare in campo a gara in corso. Giaccherini trequartista, Leris e Jaroszynski sulle fasce. Bani, Rossettini e Barba compongono la retroguardia davanti a Sorrentino.