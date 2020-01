SPAL-Bologna, le formazioni ufficiali: C'è Santander

La SPAL sceglie Valoti e Missiroli a centrocampo, c'è Di Francesco in avanti. Bologna con Schouten e Poli, dal 1' giocherà Palacio.

Le formazioni ufficiali di - :

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander

Dopo la sconfitta del contro il , grande opportunità di fuga dalla zona calda per SPAL e Bologna. La squadra di Semplici è reduce dall'inaspettato trionfo in casa dell' , mentre gli emiliani, decisamente distanti dal teruzltimo posto, hanno la possibilità di andare oltre e magari puntare a qualcosa in più.

Nella SPAL spazio a Di Francesco insieme a Petagna nel 3-5-2 disegnato da Semplici, con Reca e Strefezza esterni di centrocampo. In mezzo ci saranno Dabo, Missiroli e Valoti, con Berisha tra i pali difeso dal terzetto composto da Cionek, Vicari e Igor.

Il Bologna presenta Santander unica punta, supportato da Palacio, Soriano e Orsolini. In mediana titolari Schouten e Poli, mentre Mbaye e Tomiyasu sono i due terzini. In porta Skorupski, con Paz e Danilo scelti come centrali da mister Mihajlovic.