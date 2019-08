SPAL-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca Pasalic titolare

Le formazioni ufficiali di SPAL-Atalanta: Gasperini preferisce Pasalic a Malinovskyi, davanti Zapata con Gomez.

Ecco le formazioni ufficiali:

(3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; D. Zapata, Gomez

Nella SPAL gioca il giovane Igor come esterno di centrocampo, mentre Di Francesco agirà come punta al fianco di Petagna. Esordio in porta per Berisha e per D'Alessandro a centrocampo.

in formazione tipo e senza novità dal mercato: Malinovskyi parte infatti dalla panchina in favore di Pasalic che giocherà trequartista alle spalle di Zapata e Gomez. In difesa Djimsiti.