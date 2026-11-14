Come guardare Spagna-Inghilterra con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

La Spagna ospita l'Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano di Madrid in uno scontro decisivo per il primo posto nel Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League: chi vince chiude in testa.

La Spagna arriva a questa sfida in uno stato di forma straordinario: è imbattuta da 43 partite consecutive e, con il 2-0 sulla Cechia nella quinta giornata, ha allungato a 12 incontri la sua serie di vittorie. La squadra di Luis de la Fuente è in testa al Gruppo A3 e conserverà il primo posto con qualsiasi risultato diverso da una sconfitta.

Anche l'Inghilterra ha trovato slancio giovedì, rimontando e battendo la Croazia 2-1 a Wembley. Harry Kane ha trasformato un rigore carico di pressione per assicurare la vittoria, nella serata in cui è diventato il giocatore con più presenze nella nazionale maschile inglese: con la sua 126ª presenza ha superato le 125 di Peter Shilton.

Le due squadre si sono già affrontate in questa fase a gironi, con la Spagna che a settembre si è imposta di misura per 3-2. Kane ha riconosciuto che quel risultato ha rafforzato la concentrazione dell'Inghilterra. La squadra di Thomas Tuchel arriva a Madrid sapendo che solo una vittoria le permetterà di scavalcare i padroni di casa.

Fuori dal campo, De la Fuente ha approfittato della conferenza stampa prepartita per rispondere alle dichiarazioni di Tuchel sui protocolli antirazzismo, replicando senza mezzi termini e insistendo sul fatto che non c'è alcuna questione da discutere. Il commissario tecnico spagnolo ha anche confermato che il giovane esterno Lamine Yamal è pienamente in forma e disponibile dopo un periodo di assenza, smentendo le voci contrarie.

Con entrambi i commissari tecnici dichiaratamente concentrati sulla vittoria e il primo posto nel girone in palio, questa sfida ha un peso concreto per entrambe le nazionali in vista della fase a eliminazione diretta della Nations League.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove guardare Spagna-Inghilterra.

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