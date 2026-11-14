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UEFA Nations League A
team-logoSpagna
Riyadh Air Metropolitano
team-logoInghilterra
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Con il contributo di

Spagna-Inghilterra in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e streaming?

Spagna vs Inghilterra
Spagna
Inghilterra
UEFA Nations League A

La guida completa per seguire oggi in diretta Spagna-Inghilterra, sfida della Lega A della UEFA Nations League.

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Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 6
Riyadh Air Metropolitano

La Spagna ospita l'Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano di Madrid in uno scontro decisivo per il primo posto nel Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League: chi vince chiude in testa.

La Spagna arriva a questa sfida in uno stato di forma straordinario: è imbattuta da 43 partite consecutive e, con il 2-0 sulla Cechia nella quinta giornata, ha allungato a 12 incontri la sua serie di vittorie. La squadra di Luis de la Fuente è in testa al Gruppo A3 e conserverà il primo posto con qualsiasi risultato diverso da una sconfitta.

Anche l'Inghilterra ha trovato slancio giovedì, rimontando e battendo la Croazia 2-1 a Wembley. Harry Kane ha trasformato un rigore carico di pressione per assicurare la vittoria, nella serata in cui è diventato il giocatore con più presenze nella nazionale maschile inglese: con la sua 126ª presenza ha superato le 125 di Peter Shilton.

Le due squadre si sono già affrontate in questa fase a gironi, con la Spagna che a settembre si è imposta di misura per 3-2. Kane ha riconosciuto che quel risultato ha rafforzato la concentrazione dell'Inghilterra. La squadra di Thomas Tuchel arriva a Madrid sapendo che solo una vittoria le permetterà di scavalcare i padroni di casa.

Fuori dal campo, De la Fuente ha approfittato della conferenza stampa prepartita per rispondere alle dichiarazioni di Tuchel sui protocolli antirazzismo, replicando senza mezzi termini e insistendo sul fatto che non c'è alcuna questione da discutere. Il commissario tecnico spagnolo ha anche confermato che il giovane esterno Lamine Yamal è pienamente in forma e disponibile dopo un periodo di assenza, smentendo le voci contrarie.

Con entrambi i commissari tecnici dichiaratamente concentrati sulla vittoria e il primo posto nel girone in palio, questa sfida ha un peso concreto per entrambe le nazionali in vista della fase a eliminazione diretta della Nations League.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove guardare Spagna-Inghilterra.

Notizie dalle squadre e convocati

Probabili formazioni Spagna - Inghilterra

4-2-3-1
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Spagna
SPA
Formazione
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Inghilterra
ING
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U. SimonU. SimonP. CubarsiP. CubarsiM. CucurellaM. CucurellaP. PorroP. PorroD. HuijsenD. HuijsenPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezF. RuizF. RuizA. BaenaA. BaenaM. OyarzabalM. OyarzabalJ. PickfordJ. PickfordJ. QuansahJ. QuansahD. BurnD. BurnT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldL. HallL. HallJ. BellinghamJ. BellinghamA. GordonA. GordonM. RogersM. RogersE. AndersonE. AndersonD. RiceD. RiceH. KaneH. Kane
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Inghilterra
ING
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Spagna

Formazione titolare

Inghilterra

Allenatore

  • L. de la Fuente
  • T. Tuchel

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