Spagna-Germania Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Finale degli Europei Under 21 tra Spagna e Germania: tutte le info sulle formazioni e su come seguire il match in diretta tv e streaming.

Gli Europei Under 21 sono giunti all'atto conclusivo, alla finale tra e che si trovarono di fronte (sempre a questo punto della competizione) anche due anni fa: allora a trionfare furono i tedeschi grazie al goal messo a segno da Weiser.

'Furie Rosse' a caccia di una rivincita dopo un percorso iniziato in malo modo con il ko contro i padroni di casa dell' e proseguito con i successi su , e , quest'ultima superata in semifinale con un perentorio 4-1.

Così come la Spagna, la Germania ha vinto il proprio girone con sette punti, frutto delle vittorie con e e del pareggio imposto dall' . Nella fase a eliminazione diretta ha avuto la meglio sulla Romania con un 4-2 maturato soltanto nei minuti finali.

L'albo d'oro degli Europei potrebbe un altro nuovo padrone se la Spagna dovesse conquistare la coppa: gli iberici raggiungerebbero al primo posto l'Italia a quota cinque, mentre i teutonici salirebbero a tre affermazioni.

Qui troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Spagna-Germania Under 21: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta e .

SPAGNA-GERMANIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Spagna-Germania Under 21 DATA 30 giugno 2019, 20.45 DOVE Dacia Arena, Udine ARBITRO Srdjan Jovanović (SRB) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO SPAGNA-GERMANIA UNDER 21

Spagna-Germania Under 21 si giocherà domenica 30 giugno 2019 allo stadio 'Dacia Arena' di Udine. Fischio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il serbo Srdjan Jovanović, guardalinee i due connazionali Uroš Stojković e Mihajlović, quarto uomo l'olandese Serdar Gözübüyük. Al VAR Jochem Kamphuis e Bas Nijhuis.

Spagna-Germania Under 21 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla Rai (che detiene i diritti degli Europei), precisamente al canale Rai 2. Collegamento a partire dalle 20:35, telecronaca affidata a Luca De Capitani con commento tecnico di Antonio De Gennaro.

La gara tra Spagna e Germania Under 21 sarà visibile in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet e pc tramite RaiPlay, dove è possibile assistere a tutti i programmi della Rai in modo del tutto gratuito.

IN DIRETTA SU GOAL

Per chi non potrà assistere a Spagna-Germania Under 21 né in tv né in streaming, Goal offrirà la diretta testuale con il racconto dettagliato delle azioni migliori della finalissima degli Europei. Si inizierà con un ampio prepartita che darà il via alla marcia d'avvicinamento verso il fatidico calcio d'inizio.

De La Fuente dovrebbe confermare Oyarzabal al centro dell'attacco: trequarti di qualità con Olmo, Ceballos e Fornals. Fabian Ruiz in mediana assieme a Roca. Il capitano Vallejo perno della retroguardia davanti alla porta di Sivera.

Kuntz potrebbe escludere dal 1' Richter: possibile che si affidi nuovamente ad Amiri nel tridente offensivo completato da Öztunali e Waldschmidt (autore di 7 reti in 4 partite). Henrichs al rientro sulla fascia sinistra dopo la squalifica scontata contro la Romania.

SPAGNA UNDER 21 (4-2-3-1): Sivera; Martin, Vallejo, Nunez, Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyazarbal. Ct. De La Fuente

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Neuhaus, Dahoud; Öztunali, Waldschmidt, Amiri. Ct. Kuntz