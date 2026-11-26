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Anche sul campo del PSG campione d'Europa è stato tra i migliori con assist per Hermoso e rigore procurato, Soulè incassa i complimenti di Gasperini: la Roma non può fare a meno di lui.

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Sono passati solo pochi mesi eppure sembra trascorsa una vita dalla scorsa estate, quando Matias Soulé alla Roma era diventato quasi un esubero. O meglio un giocatore da cedere al miglior offerente per chiudere qualche colpo in entrata da regalare a Gasperini.

Oggi invece l'altro argentino, quello che ha trascorso l'inizio della sua carriera all'ombra dell'amico e connazionale Paulo Dybala, è diventato fondamentale per i giallorossi. E sul campo del PSG campione d'Europa è stato tra i migliori della Roma. Se non il migliore in assoluto.

LA GRANDE PROVA DI PARIGI E I COMPLIMENTI DI GASPERINI

Quella sfoderata da Soulé al cospetto della squadra più forte del continente è stata la prestazione di un giocatore finalmente maturo e pianamente consapevole dell'immenso potenziale tecnico di cui dispone, ma che non sempre è riuscito a mostrare. Un po' per eccessiva timidezza, un po' a causa di qualche equivoco tattico.

La partita di Soulé contro il PSG è iniziata alla grande con un'impressionante sgasata sulla fascia destra prima dell'assist al bacio per Hermoso, al quale non è rimasto che scaraventare in rete il pallone del momentaneo vantaggio della Roma al 'Parco dei Principi'.

Soulé ha poi continuato a disegnare calcio in giro per il campo fino all'episodio finale di cui è stato ancora una volta protagonista. Vitinha ha infatti intercettato con la mano aperta un suo tiro diretto verso la porta di Safonov, che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore del definitivo 2-2 trasformato da Malen.

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E a fine partite per Soulé sono arrivati i complimenti, meritatissimi, di Gian Piero Gasperini: "Oltre ad essere un giocatore forte è un ragazzo positivo che recepisce tutto per poter crescere. Ha 23 anni, relativamente giovane, nel periodo che può evolvere in modo notevole come sta facendo.

È molto più completo di prima, oggi ha giocato a sinistra. Sta raggiungendo una maturità tecnica straordinaria. Sono felice per lui. Da un mese e mezzo due sta facendo qualcosa di oltre. Io posso cercare di aiutarli a tirare fuori il meglio delle loro qualità che sono tanti".

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Anche i numeri di questo inizio di stagione testimoniano la crescita esponenziale di Soulé, che ha già partecipato a dieci reti in diciassette presenze segnando quattro goal e fornendo ben sei assist, l'ultimo proprio a Parigi.

"Lo sanno tutti, il mio posto è a destra, però oggi mi sono sentito molto bene a sinistra. Il mister a volte cambia e io non ho problemi a giocare in qualsiasi ruolo, lo posso fare tranquillamente.

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Quello che mi piace di più è provare a dribblare e a saltare l'uomo. Quindi è quello che provo a fare, penso che sia la cosa che mi piace di più e che riesco a fare meglio" ha detto Soulé dopo PSG-Roma.

COSA ERA SUCCESSO IN ESTATE E IL DUALISMO CON DYBALA

E pensare che, come dicevamo sopra, qualche mese fa Matias Soulé sembrava l'indiziato principale ad essere sacrificato sull'altare del bilancio per regalare a Gasperini quell'esterno sinistro richiesto espressamente dal tecnico per completare il reparto offensivo.

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Alla fine però a Trigoria non è mai arrivata l'offerta giusta, così Soulé è rimasto alla Roma mettendosi a lavorare per risalire le gerarchie e convincere Gasperini che il rinforzo tanto invocato poteva essere lui.

Anche se ad agosto l'allenatore gli aveva lanciato qualche frecciata relativa ad una condizione fisica non proprio ottimale: "Prima del ritiro era stato parecchio fermo ed è arrivato parecchio in sovrappeso e non guarito al 100%".

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Oggi, invece, la situazione è molto diversa tanto che anche col rientro di Dybala sembra difficile immaginare una Roma senza Soulè che semmai potrebbe essere spostato a sinistra come già accaduto a Parigi: la notte della consacrazione?