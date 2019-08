La sorella di Neymar ai tifosi del PSG: "Non vincerete nulla senza di lui"

Lo strappo definitivo tra Neymar e il , a meno di clamorosi ribaltoni, si è consumato al Parco dei Principi. In campo i campioni in carica liquidavano facilmente il ; sulle tribune i tifosi insultavano, con canti e striscioni, il brasiliano.

Rottura irreparabile, anche perché a gettare benzina sul fuoco è intervenuta la sorella di Neymar, Rafaella Santos, che su Twitter si è scagliata contro i sostenitori del PSG dopo quanto accaduto allo stadio:

WHAT A DISGUSTING AND DISRESPECTFUL HEAPS OF HUMAN Y’ALL ARE! You wish you still had my brother at your team. You will win nada without him. F*ckers https://t.co/VzOvHx2O3S