Sochaux-Caen, tensione per il rinvio: poi arriva l'accordo

In Ligue 2 il Caen aveva deciso di disertare il match contro il Sochaux che inizialmente si era rifiutato di rinviare la partita per un lutto.

Gli affetti sono sacri e vengono prima di ogni cosa. È questa la lezione di vita che arriva da Caen, cittadina francese di poco più di 100.000 abitanti la cui squadra gioca in Ligue 2, il campionato di Serie B francese.

L'allenatore del Caen Stéphane Moulin si era allontanato dalla squadra lo scorso 22 dicembre per assistere la moglie malata, lasciando il posto in panchina a Patrice Sauvaget. Mercoledì la brutta notizia, doccia gelata per tutto il club: la moglie del tecnico Armelle Moulin è morta, non ce l'ha fatta.

I funerali della donna sono in programma sabato. Lo stesso giorno di Sochaux-Caen, match valido per la 19ª giornata di campionato (terza contro ottava). Di fronte alla richiesta di rinvio del match del Caen, avallata anche da Ligue 2 e BeIn Sports (detentrice dei diritti tv), il Sochaux aveva inizialmente puntato i piedi e detto no. Era stata rifiutata anche la possibilità di anticipare la gara al giorno prima, ufficialmente per "motivi di sicurezza".

Il Sochaux ha specificato in una nota che avrebbe osservato "un minuto di silenzio in memoria di Armelle Moulin, moglie di Stéphan Moulin", ma ciò ha scatenato l'ira dei tifosi e anche del presidente del Caen Pierre-Antoine Capton.

"Davanti a circostanze drammatiche, non vedo come il Caen potrebbe giocare una partita di calcio sabato. Il posto del club è con Stéphane Moulin".

Con queste parole il numero uno del Caen ha ufficializzato la decisione del gruppo squadra e dei dirigenti del club di presenziare ai funerali di Armelle anziché andare a giocare a Sochaux, partecipando così al dolore del proprio allenatore.

Il Caen viaggiava dunque verso una sconfitta a tavolino, con il Sochaux che si sarebbe puntualmente presentato allo stadio pur senza avversari e avrebbe conquistato i tre punti forse più discussi della storia del calcio francese.

"Il calcio è prima di tuto un giorno. I club sono famiglie. Sfortunatamente, finché alcuni lo dimenticheranno, continueremo ad assistere a comportamenti patetici".

Alla fine, fortunatamente, il Sochaux ha fatto un passo indietro e l'accordo per una nuova data è stato trovato: dopo giorni tribolati ora è ufficiale, Sochaux-Caen è stata rinviata al prossimo 20 gennaio. E sabato il Caen potrà dare in serenità l'ultimo saluto alla moglie del proprio allenatore.