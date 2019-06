Caos Sneijder: fermato ubriaco dalla polizia per danni a un'auto

Wesley Sneijder fermato dalla polizia ad Utrecht dopo essere stato trovato in stato di ebbrezza sul tetto di un'auto da lui stesso danneggiata.

Tempi duri per Wesley Sneijder? A giudicare da quanto accaduto ad Utrecht, l'ex fantasista dell' non sembra essere nel suo picco massima serenità.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A riportare i fatti è 'Soccernews.nl', che ha pubblicato un video in cui si vede il calciatore olandese - oggi in forza al Al Gharafa - seduto sul tetto di un'auto che lo stesso Sneijder ha danneggiato.

Secondo il portale 'orange', l'ex nerazzurro avrebbe causato danni per 6mila euro ed è stato fermato dalla polizia in stato di ebbrezza: una volta tornato in sè, Sneijder ha risarcito il proprietario della vettura per quanto compiuto.

Un fuoriprogramma sorprendente, che fa seguito al divorzio dalla moglie Yolanthe Cabau avvenuto qualche mese fa dopo 9 anni di matrimonio.