Serie tv su Totti: ad interpretarlo sarà il figlio di Sergio Castellitto

Pietro Castellitto ricoprirà il ruolo di Francesco Totti nella serie tv dedicata all'ex capitano della Roma: le riprese partiranno a febbraio.

Nessun annuncio, ma ormai ci siamo: la serie sulla vita di Francesco Totti sta per iniziare ad essere girata e, ad interpretare l'ex capitano della , sarà il figlio di Sergio Castellitto.

A riportarlo è la 'Gazzetta dello Sport', che spiega come Pietro Castellitto e la bandiera giallorossa si siano incontrati a pranzo in un ristorante dell'Aventino per definire gli ultimi dettagli di quella che si accinge ad essere una vera e propria collaborazione.

Castellitto 'junior' nei panni di Totti sul set dunque, nelle riprese de 'Un Capitano' che verranno effettuate da febbraio a giugno attraverso un format di 6 puntate da 50 minuti ciascuna.

Nella serie televisiva, che ripercorrerà le gesta di Totti, sarà diretta da Luca Ribuoli.