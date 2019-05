Ultima giornata Serie A, la Lega annuncia: "Ridotta la tolleranza di attesa delle squadre"

In occasione dell'ultima giornata di Serie A, la Lega ha annunciato la riduzione a 5 minuti del termine di tolleranza di attesa delle squadre.

La Lega cambia una regola in vista dell'ultima giornata di per favorire la contemporaneità delle partite.

Il comunicato è relativo alle sei partite che si disputerrano domenica 26 maggio alle ore 20.30: - , - , - , - , - e - .

L'articolo prosegue qui sotto

"Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2, delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare del Campionato di Serie A TIM, valide per la 19a giornata di ritorno".

Una modifica fatta in modo da prevenire ritardi e far sì che tutte le partite che decideranno la corsa salvezza e i piazzamenti in vengano disputate in esatta contemporaneità per quanto concerne il fischio d'inizio e quello per la ripresa del gioco nel secondo tempo.

Le uniche quattro partite dell'ultima giornata di Serie A che non si giocheranno in contemporanea sono -, - , - e -, non potendo influire in alcun modo nei verdetti della classifica finale.