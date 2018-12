Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: Inter-Napoli a Mazzoleni

Il big match tra Inter e Napoli sarà diretto da Mazzoleni. Banti a Bergamo per Atalanta-Juventus.

C'era grande attesa per le designazioni degli arbitri della diciottesima giornata di Serie A e in particolare per quella relativa al direttore di gara che dirigerà Inter-Napoli.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Juventus-Roma in esclusiva, live e on demand

La scelta alla fine è ricaduta su Mazzoleni, che sarà coadiuvato al VAR da Manganiello. Juventus di scena a Bergamo e che verrà fischiata da Banti.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

Il Milan in quel di Frosinone verrà invece diretto da Guida. Di seguito l'elenco completo delle designazioni.

Gli arbitri della 18ª giornata:

FROSINONE-MILAN: GUIDA (VAR: VALERI)

FIORENTINA-PARMA: FABBRI (VAR: IRRATI)

ATALANTA-JUVENTUS: BANTI (VAR: CALVARESE)

BOLOGNA-LAZIO: PAIRETTO (VAR: NASCA)

CAGLIARI-GENOA: ORSATO (VAR: LA PENNA)

SAMPDORIA-CHIEVO: GIUA (VAR: MASSA)

ROMA-SASSUOLO: GIACOMELLI (VAR: GHERSINI)

L'articolo prosegue qui sotto

TORINO-EMPOLI: MARESCA (VAR: MARIANI)

SPAL-UDINESE: DOVERI (VAR: PASQUA)

INTER-NAPOLI: MAZZOLENI (VAR: MANGANIELLO)