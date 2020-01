Serie A, anticipi e posticipi dalla 23ª alla 30ª giornata

Anticipi e posticipi dalla 23ª alla 30ª giornata di Serie A: Juventus-Torino, Atalanta-Roma e Fiorentina-Milan su DAZN.

La Lega ha ufficializzato il calendario degli anticipi e dei posticipi dalla 23ª alla 30ª giornata di campionato .

Il Derby I nter- si giocherà domenica 9 febbraio in posticipo alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky, DAZN invece trasmetterà il Derby della Mole tra e in programma il 4 aprile in anticipo alle 20.45.

Gli altri big-match visibili su Sky saranno - , Juventus-Inter, Milan- , -Roma e Lazio-Milan . DAZN trasmetterà tra le altre anche -Roma e -Milan .

Di seguito il programma completo di anticipi e posticipi dalla 23ª alla 30ª di A:

23ª GIORNATA 7/2 20.45 Roma- Sky 8/2 15.00 Fiorentina-Atalanta Sky 8/2 18.00 Torino- Sky 8/2 20.45 -Juventus DAZN 9/2 12.30 - DAZN 9/2 15.00 - DAZN 9/2 15.00 - Sky 9/2 15.00 Napoli- Sky 9/2 18.00 -Lazio Sky 9/2 20.45 Inter-Milan Sky

24ª GIORNATA 15/2 15.00 Lecce-SPAL Sky 15/2 18.00 Bologna-Genoa Sky 15/2 20.45 Atalanta-Roma DAZN 16/2 12.30 Udinese-Verona DAZN 16/2 15.00 Juventus-Brescia Sky 16/2 15.00 Sampdoria-Fiorentina Sky 16/2 15.00 Sassuolo-Parma DAZN 16/2 18.00 Cagliari-Napoli Sky 16/2 20.45 Lazio-Inter Sky 17/2 20.45 Milan-Torino Sky

25ª GIORNATA 21/2 20.45 Brescia-Napoli Sky 22/2 15.00 Bologna-Udinese Sky 22/2 18.00 SPAL-Juventus Sky 22/2 20.45 Fiorentina-Milan DAZN 23/2 12.30 Genoa-Lazio DAZN 23/2 15.00 Atalanta-Sassuolo Sky 23/2 15.00 Verona-Cagliari DAZN 23/2 15.00 Torino-Parma Sky 23/2 18.00 Roma-Lecce Sky 23/2 20.45 Inter-Sampdoria Sky

26ª GIORNATA 29/2 15.00 Lazio-Udinese Sky 29/2 18.00 Bologna-Fiorentina Sky 29/2 20.45 Napoli-Torino DAZN 1/3 12.30 Milan-Genoa DAZN 1/3 15.00 Lecce-Atalanta Sky 1/3 15.00 Parma-SPAL DAZN 1/3 15.00 Sassuolo-Brescia Sky 1/3 18.00 Cagliari-Roma Sky 1/3 20.45 Juventus-Inter Sky 2/3 20.45 Sampdoria-Verona Sky

27ª GIORNATA 7/3 15.00 Genoa-Parma Sky 7/3 18.00 Atalanta-Lazio Sky 7/3 20.45 SPAL-Cagliari DAZN 8/3 12.30 Inter-Sassuolo DAZN 8/3 15.00 Fiorentina-Brescia DAZN 8/3 15.00 Verona-Napoli Sky 8/3 18.00 Bologna-Juventus Sky 8/3 20.45 Roma-Sampdoria Sky 9/3 18.45 Torino-Udinese Sky 9/3 21.00 Lecce-Milan Sky

28ª GIORNATA 13/3 20.45 Juventus-Lecce Sky 14/3 15.00 Sassuolo-Verona Sky 14/3 18.00 Napoli-SPAL Sky 14/3 20.45 Sampdoria-Bologna DAZN 15/3 12.30 Lazio-Fiorentina DAZN 15/3 15.00 Brescia-Genoa DAZN 15/3 15.00 Cagliari-Torino Sky 15/3 15.00 Udinese-Atalanta Sky 15/3 18.00 Parma-Inter Sky 15/3 20.45 Milan-Roma Sky

29ª GIORNATA 20/3 20.45 Fiorentina-Sassuolo Sky 21/3 15.00 Torino-Lazio Sky 21/3 18.00 Genoa-Juventus Sky 21/3 20.45 SPAL-Milan DAZN 22/3 12.30 Bologna-Cagliari DAZN 22/3 15.00 Atalanta-Napoli Sky 22/3 15.00 Verona-Parma Sky 22/3 15.00 Lecce-Sampdoria DAZN 22/3 18.00 Roma-Udinese Sky 22/3 20.45 Inter-Brescia Sky