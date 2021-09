Serie A, 5ª giornata: risultati e marcatori

Partita spettacolare quella tra Bologna e Genoa: Arnautovic e Criscito su rigore, nel finale, fissano il punteggio sul 2-2.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE ORE 18:30

BOLOGNA-GENOA 2-2

MARCATORI: 49' Hickey (B), 55' Destro (G), 85' Arnautovic (B), 89' Criscito (G)

Grande partita quella del Dall'Ara tra Bologna e Genoa: primo tempo molto noioso e privo di emozioni. Succede tutto nella ripresa: al 49' Hickey raccoglie una palla al limite e calcia di sinistro, battendo all'angolino Sirigu per l'1-0 dei padroni di casa. Il pari degli opsiti arriva al 55' con l'ex, Destro, bravo a insaccare un cross di Criscito per l'1-1. Nel finale può succedere di tutto: all'85' Sansone viene trattenuto a due passi dalla porta, per Forneau è rigore. Dal dischetto va Arnautovic che batte Sirigu per il nuovo vantaggio del Bologna. Neanche 5' dopo e nuovo pari per il Genoa: Kallon viene sbilanciato da Bonifazi, altro rigore. Dagli undici metri va lo specialista Criscito che spiazza Skorupski fissando il punteggio sul 2-2.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; De Silvestri 6, Medel 5,5, Bonifazi 5, Hickey 6,5 (80' Dijks); Svanberg 6 (80' Sansone 6,5), Dominguez 5,5, Soriano 6; Orsolini 6 (64' Skov Olsen 6), Arnautovic 7, Barrow 6 (64' Vignato 6). All. Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Sirigu 6,5; Bani 5,5, Maksimovic 5,5, Criscito 6,5; Cambiaso 6, Rovella 6 (46' Behrami 6), Badelj 6, Hernani 5,5 (68' Pandev 6), Fares 5,5 (59' Portanova 6); Destro 6,5, Kallon 6. All. Ballardini

Arbitro: Forneau

Ammoniti: 30' Dominguez (B), 43' Fares (G), 56' Destro (G), 59' Bonifazi (B), 60' Behrami (G), 72' Medel (B), 85' Vanheusden (G)

Espulsi: 92' Mihajlovic (B)