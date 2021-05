Serie A, 37ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Il Benevento si fa riprendere nel finale dal goal di Simy, che condanna Inzaghi. La Sampdoria batte l'Udinese, Sassuolo in scioltezza sul Parma.

IL TABELLINO

Marcatori : 9' Zapata, 26' Malinovskyi, 44' Gosens, 48' Shomurodov, 51' Pasalic, 67' rig. Pandev, 85' Shomurodov

GENOA (3-5-2): Marchetti 6, Radovanovic 6, Masiello 6, Onguéné 6; Ghiglione 5.5 (57' Portanova 6), Zajc 6 (46' Caso 6.5), Rovella 6.5, Melegoni 6 (79' Ebongue sv), Cassata 6 (46' Shomurodov 8); Destro 5 (46' Pandev 7), Pjaca 6. All. Ballardini.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6, Djimsiti 6, Romero 6.5, Toloi 6; Hateboer 6, De Roon 7, Freuler 7 (46' Pessina 6.5), Gosens 7 (76' Palomino sv); Malinovskyi 7.5 (57' Lammers 6); Miranchuk 6 (89' Muriel sv), Zapata 7.5 (46' Pasalic 7). All. Gasperini.

Arbitro : Marinelli

Ammoniti : Djimsiti (A), Toloi (A), Rovella (A)

Espulsi : -

IL TABELLINO

Marcatori : 19' Saponara (S), 41' rig. e 74' Nzola (S), 84' Erlic (S)

SPEZIA (4-3-3): Zoet 6; Ferrer 5.5, Terzi 6, Ismajli 6, Marchizza 6; Pogeba 6.5 (68' Estevez 6), Ricci 5.5 (59' Leo Sena 6), Maggiore 6; Saponara 7 (77' Erlic 6.5), Nzola 7, Agudelo 6.5 (58' Farias 6.5).

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5.5 (55' Singo 5.5), Nkoulou 5, Bremer 4.5; Vojvoda 5 (46' Verdi 5), Rincon 5.5 (77' Baselli 6) Mandragora 5.5, Lukic 5 (63' Buongiorno 6), Ansaldi 5.5; Belotti 5.5, Sanabria 5 (63' Zaza 5).

Arbitro : Orsato

Ammoniti : Vojvoda (T), Agudelo (S), Pogeba (S), Rincon (T), Buongiorno (T), Bremer (T), Farias (S), Verdi (T)

Espulsi : Nessuno

IL TABELLINO

Marcatori : 24’ Ronaldo, 35’ rig Lukaku, 48’ pt, 85’ aut. Chiellini, 88’ rig. Cuadrado

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6; Cuadrado 8, Bentancur 4.5, Rabiot 7, Chiesa 5.5 (70’ Demiral 6); Kulusevski 5.5 (58’ McKennie 6), Cristiano Ronaldo 6 (70’ Morata 6). All. Pirlo.

INTER (3-5-2) Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (80’ Vecino s.v.); Hakimi 5.5, Barella 7, Brozovic 5, Eriksen 5.5 (73’ Sensi 6), Darmian 5 (46’ Perisic 5); Lautaro Martinez 7, Lukaku 6.5. All. Conte.

Arbitro : Calvarese

Ammoniti : Kulusevski, Bentancur, Cuadrado (J), Darmian, Lautaro Martinez, Bastoni, Brozovic (I)

Espulsi : Bentancur (J), Brozovic (I)

IL TABELLINO

Marcatori : 42' Mjhitaryan, 78' Pedro

ROMA (4-2-3-1): Fuzato 7.5; Karsdorp 7.5, Mancini 6, Ibañez 5 (38' Kumbulla 7), Bruno Peres 5.5 (46' Santon 6); Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 6.5, Lo. Pellegrini 6 (73' Villar 6), El Shaarawy 6 (72' Pedro 7); Dzeko 7.5 (90' Borja Mayoral s.v.). All. Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Marusic 5.5 (73' Fares 5.5), Acerbi 4.5, Radu 5.5 (73' Caicedo 5.5); Lazzari 6, S. Milinkovic Savic 6.5 (84' Akpa Akpro s.v.), Lucas Leiva 5.5, Luis Alberto 6.5, Lulic 5.5 (59' Luiz Felipe 5.5); Muriqi 6 (59' A. Pereira 5.5), Immobile 6.5. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Pairetto di Nichelino

Ammoniti : Bruno Peres, Santon (R)

Espulsi : 87' Acerbi (L)

IL TABELLINO

Marcatori : 57' Insigne, 67', aut. Venuti

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6.5; Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Caceres 6; Venuti 5, Bonaventura 6 (77' Callejon SV), Pulgar 6, Castrovilli 5 (66' Eysseric 6), Biraghi 6 (66' Igor 6); Ribery 6.5 (83' Kouame SV), Vlahovic 6.5.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Rrahmani 6, Hysaj 6; Fabian Ruiz 6.5, Bakayoko 6.5; Politano 6.5 (76' Lozano 6), Zielinski 7 (76' Mertens SV), Insigne 7.5; Osimhen 7 (84' Petagna SV).

Ammoniti : Rrahmani, Milenkovic, Ribery, Caceres, Hysaj, Castrovilli, Pezzella

Espulsi : Dragowski (dalla panchina)

BENEVENTO-CROTONE 1-1

Finale da paura per il Benevento, che dopo essere stato in vantaggio tutta la partita, si fa rimontare nei minuti di recupero dal goal del solito Simy. Una prima frazione che vede la squadra di Inzaghi prevalere, segnando la rete con Lapadula e andando vicina anche al raddoppio con la traversa di Insigne. Secondo tempo più negativo da parte del Benevento, con poche occasioni da goal e la difesa soprattutto a reggere il confronto contro gli attacchi di Simy e Ounas. Nel finale però il muro crolla sotto il colpo da attaccante puro del solito Simy.

La squadra di Inzaghi adesso è appesa ad un filo, dovrà sperare nella sconfitta del Torino nel recupero contro la Lazio, per poi giocarsi tutto all'ultima giornata nello scontro diretto contro i granata.

IL TABELLINO

Marcatori : 13' Lapadula, 93' Simy

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (36' Tuia), Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita (19' Improta); Insigne (84' Gaich), Caprari (46' Dabo); Lapadula.

CROTONE (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone (46' Pereira), Golemic; Djidji, Zanellato (62' Rojas), Cigarini (67' Petriccione), Benali (67' Vulic), Molina; Ounas (84' Dragus), Simy.

Ammoniti : Marrone, Magallan, Glik

Espulsi : Golemic

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

Nonostante fossero entrambe salve e senza pensieri, Udinese e Sampdoria non hanno certo dato vita ad una bella partita nel penultimo turno di Serie A. A vincere è stata la squadra che ha giocato con maggior decisione, trovando il goal nel finale: Quagliarella su rigore per 1-0.

Udinese poco propositiva con Okaka prima punta e Pereyra a supporto come nelle ultime uscite: ritmi molto blandi e Audero mai impegnato, mentre dall'altra parte Musso ha dovuto dire di no agli ospiti sopratutto nel primo tempo con una conclusione di Gabbiadini deviata di un non nulla, con la punta della dita.

Quagliarella, subentrato nella ripresa, si incarica come di consueto del calcio di rigore fischiato da Gariglio al minuto 88 per fallo di mano di Bonifazi: trasformazione perfetta per il successo della Sampdoria, che porta i blucerchiati a chiudere il campionato matematicamente al decimo posto.

MARCATORI: 88' rig. Quagliarella

UDINESE (3-5-1-1): Musso 6; Becao 6 (89' Ouwejan sv), Bonifazi 5, Zeegelaar 6 (59' Samir 6); Molina 6, De Paul 6, Walace 6, Makengo 5.5 (59' Forestieri 6), Stryger Larsen 5.5; Pereyra 5; Okaka 5 (74' Llorente 6).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6.5, Yoshida 6.5, Colley 6, Augello 6; Candreva 6 (89' Damsgaard sv), Ekdal 6, Thorsby 6, Leris 6 (66' Jankto 6); Gabbiadini 5.5 (76' Quagliarella 6.5), Keita 5 (76' Verre 6.5).

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Thorsby, Walace, Okaka, Bonifazi

Espulsi: -

PARMA-SASSUOLO 1-3

Successo vitale per il Sassuolo che resta a -2 dalla Roma e all'ultima giornata si giocherà il settimo posto e la conseguente qualificazione in Europa Conference League. Pochi patemi contro un Parma già retrocesso da tempo, punito da Locatelli su calcio di rigore conquistato da Raspadori; Bruno Alves si inventa il pari con una traiettoria da sogno che si insacca sul secondo palo dopo qualche minuto.

Il muro gialloblù è commovente ma, ad abbatterlo, ci pensa Defrel: spaccata tra Bruno Alves e Dierckx con assist perfetto di Berardi. Ferrari pesca Boga che chiude i conti, goal annullato a Caputo per offside. Nel finale i ducali alzano il baricentro per riaprire l'incontro, ma vanno a sbattere contro Consigli.

MARCATORI: 25' rig. Locatelli, 32' Bruno Alves, 62' Defrel, 69' Boga

PARMA (3-5-2): Sepe 6.5; Dierckx 5 (71' Zagaritis 6), Bruno Alves 6.5, Valenti 5; Laurini 5 (78' Bani sv), Hernani 6.5, Sohm 5.5 (56' Brugman 6), Kurtic 5, Busi 4.5; Brunetta 6 (71' Gervinho 6), Cornelius 5.5 (78' Pellè sv). All. D'Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Müldür 6 (57' Toljan 6), Chiriches 6, Ferrari 6.5, Rogerio 6.5; Locatelli 7, Lopez 6.5 (64' Traorè 6); Berardi 6.5, Defrel 7 (64' Caputo 6), Boga 7 (79' Obiang sv); Raspadori 6 (57' Djuricic 6). All. De Zerbi

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Kurtic

Espulsi: nessuno

MILAN-CAGLIARI (ore 20.45)

VERONA-BOLOGNA (lunedì, ore 20.45)