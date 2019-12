Senderos dice basta: l'ex Milan si ritira

Philippe Senderos lascia il calcio giocato. Il difensore svizzero, a 34 anni, ha ufficializzato il proprio ritiro dal prato verde.

L'annuncio è arrivato via Twitter, dove l'elvetico ha postato un messaggio in cui rende definitiva la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

"Lo scorso fine settimana ho giocato la mia ultima partita da calciatore. Non posso che essere più contento per l'opportunità di realizzare il sogno di quando ero un bambino che mi è stata data in tutti questi anni".