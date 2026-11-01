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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

Domenica l’Arsenal farà visita al Liverpool ad Anfield per una partita di Premier League importante per entrambe le estremità della classifica. Secondo in campionato, l’Arsenal arriva nel Merseyside con le proprie ambizioni di titolo intatte, mentre il Liverpool punta a prolungare la recente serie positiva sotto la guida dell’allenatore Andoni Iraola.

L’Arsenal ha vinto otto delle prime nove partite di campionato, un bilancio che conferma le sue credenziali di autentica candidata al titolo in questa stagione. Anfield, però, resta un ostacolo difficile da superare: l’Arsenal non conquista i tre punti in una partita di Premier League su questo campo da 14 anni e vi ha disputato 13 gare di campionato senza vincere.

Mikel Arteta è stato chiaro sull’importanza della sfida di domenica. Ha esortato la squadra ad affrontarla con assoluta convinzione, presentando questa serie non come un peso, ma come un’occasione per fare la storia.

Il Liverpool arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Iraola è stata particolarmente brillante nelle ultime settimane: ha battuto il Brighton in campionato ed eliminato il Chelsea dalla Carabao Cup, risultati che le danno slancio in vista di questa sfida.

L’Arsenal arriva alla partita con qualche problema legato agli infortuni. William Saliba e Bukayo Saka restano indisponibili, mentre il giovane Max Dowman deve scontare una squalifica dopo che il ricorso contro la sua espulsione è stato respinto. Anche Declan Rice e Riccardo Calafiori figurano tra gli assenti, sebbene entrambi siano tornati ad allenarsi venerdì e saranno valutati prima del calcio d’inizio.

Parlando prima della partita, Thierry Henry ha espresso fiducia nella capacità dell’Arsenal di trovare una soluzione nonostante le assenze. Ha indicato i recenti risultati contro Bayern Monaco ed Everton come prova del fatto che questa squadra sa ottenere risultati anche quando le condizioni sono difficili.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Liverpool-Arsenal in diretta.