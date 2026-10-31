Come vedere Getafe-Siviglia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 08:00 Coliseum

Il Getafe ospita il Siviglia al Coliseum in una sfida di Liga molto importante per entrambi i club in questa fase della stagione. I padroni di casa sono nelle zone basse della classifica, in piena zona retrocessione, mentre il Siviglia arriva da sesto e punta a consolidare la propria posizione nella metà alta della classifica.

Il Getafe ha faticato a trovare continuità in questa stagione e arriva alla partita sotto pressione. La squadra di Pepe Bordalas ha ottenuto appena due vittorie nelle prime nove giornate di campionato e il clima attorno al club è teso dopo una disputa pubblica tra l’allenatore e il presidente Angel Torres.

Gli ultimi risultati raccontano un periodo difficile. Il 4-0 subito contro l’Athletic Bilbao nell’ultima partita di Liga è stato una pesante sconfitta, a cui si è aggiunto il 2-5 contro il Lugano in Conference League. La vittoria in Copa del Rey contro l’UB Lebrijana ha dato un po’ di sollievo, ma la priorità resta migliorare il rendimento in campionato.

Il Siviglia arriva a questa sfida in condizioni migliori, pur avendo i suoi problemi. La squadra di Luis Garcia ha battuto l’Osasuna 2-0 nell’ultima partita di Liga e ha poi vinto contro lo Sporting Hortaleza in Copa del Rey: due successi consecutivi tra le varie competizioni prima della trasferta a Getafe.

A inizio ottobre, però, il Siviglia ha subito una sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid, che ha messo in luce fragilità difensive a cui Garcia vorrà porre rimedio. Anche il precedente 3-3 contro il Levante ha mostrato che il Siviglia può andare in difficoltà quando non gioca al meglio.

Per il Getafe, i tre punti rappresenterebbero una spinta importante nella corsa per allontanarsi dal fondo della classifica. Il Siviglia sarà altrettanto motivato a prolungare la serie positiva e a tenere il passo delle squadre che lo precedono.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Getafe-Siviglia, dall’orario d’inizio al canale TV e alle opzioni per la diretta streaming.

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