Il segreto di Lukaku? Dorme in una camera iperbarica

Romelu Lukaku si è autoproclamato 'Re di Milano' dopo il goal e il successo nel derby: il suo segreto è la camera iperbarica in cui è solito dormire.

In una vittoria del genere mancava solo il suo zampino, puntualmente arrivato in pieno recupero: nel 4-2 rifilato dall' al c'è stato spazio anche per la firma di Romelu Lukaku, giunto a quota 21 goal in stagione che stanno trascinando i nerazzurri verso un sogno chiamato Scudetto.

Subito dopo la stracittadina, il gigante belga si è autoproclamato 'Re di Milano' concedendosi un'esaltazione personale che non è propria dei suoi modi di fare: dopo un derby così emozionante ci può stare tutto, anche ergersi sul trono di una città così importante e legata al calcio.

Un lusso che Conte e la squadra gli avranno perdonato, a giudicare dall'utilità che Lukaku ha per il gruppo: finora è stato impiegato in 30 partite di cui 29 dal primo minuto, saltando solo la trasferta di per infortunio. Insomma, uno stacanovista a tutti gli effetti.

Ma per rendere al massimo e per un periodo così lungo, è necessario che ogni aspetto venga curato nei minimi dettagli: a partire dal riposo, essenziale nella vita di un atleta che ha bisogno di rigenerarsi dopo un grosso dispendio di energie fisiche e mentali. E a tal proposito, come riferito da 'Il Corriere dello Sport', Lukaku è solito dormire in una camera iperbarica.

La stanza si trova nel suo appartamento a City Life ed è stata creata appositamente per il recupero post-partita: non sarà affascinante come il trono di Milano, ma questa camera in quanto ad importanza è addirittura superiore. Se poi i risultati sono questi, allora ben venga il suo utilizzo.