Scommesse Serie A: quote e pronostico di Udinese-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Udinese-Inter, 35esima giornata di Serie A

Ultimi 360 minuti per la corsa alla Champions e alla salvezza. e sono fra le squadre che devono ancora raggiungere il proprio obiettivo stagionale, che in questo esatto momento, sarebbe cosa fatta. Friulani a +4 sull' terzultimo, nerazzurri a +4 sulla quinta. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match della Dacia Arena.

In casa bianconera gli infortunati Barak e Behrami non ci saranno fino al termine della stagione, mentre Samir è squalificato. Recuperato Ter Avest, restano in dubbio Ingelsson, Opoku, Troost-Ekong e Fofana. La linea difensiva davanti a Musso sarà composta da Stryger-Larsen, De Maio e Nuytinck. A centrocampo sulle fasce agiranno D'Alessandro a destra e Zeegelaar a sinistra. Sandro giostrerà ancora da playmaker, con Mandragora e De Paul mezzali. Davanti Pussetto affiancherà probabilmente Okaka, favorito su Lasagna.



UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.





Quasi tutti a disposizione del tecnico Spalletti nell'Inter, le uniche eccezioni sono il lungodegente Vrsaljko e Vecino. Il dubbio maggiore per l'allenatore toscano è in attacco, dove Lautaro Martinez sembra favorito su Icardi per partire titolare. Sulla trequarti Politano e Perisic giocheranno ai lati di Nainggolan, mentre in mediana dovrebbe essere Gagliardini ad affiancare Brozovic. Scolpita anche la difesa, con la coppia De Vrij-Skriniar in mezzo e D'Ambrosio e Asamoah terzini.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.



Quote bet365: vittoria Udinese 5,25 - pareggio 3,80 - vittoria Inter 1,66 in un match da under/over a scelta e goal a 1,80. Friulani che hanno racimolato solo un punto nelle ultime quattro gare ma che in casa non perdono da metà gennaio. Inter imbattuta da 5 match con due 1-1 di fila contro Roma e . Difficile che sia una gara con tanti goal anzi, prevediamo una guerra tattica fra Tudor e Spalletti e un match sbloccato da episodi.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.