Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Empoli

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Milan-Empoli, 25esima giornata di Serie A

Ad aprire la 25esma giornata di Serie A, che segue la tre giorni di Champions e Europa League e precede le semifinali di coppa Italia è il Milan, senza dubbio la squadra del momento grazie a Piatek che sta stupendo match dopo match. A San Siro arriva un Empoli in salute al momento salvo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in programma questa sera alle 20,30.

Gattuso non avrà a disposizione Suso, squalificato, e il lungodegente Bonaventura, oltre agli infortunati Reina e Zapata e al convalescente Caldara. Al posto dello spagnolo nel tridente offensivo ci sarà spazio dal 1' per Castillejo, le alternative sono Borini o Paquetá in posizione più avanzata: in quest'ultimo caso si potrebbe rivedere Biglia titolare a centrocampo. In difesa a destra Calabria dovrebbe rifiatare, con spazio a Conti dal 1', mentre a sinistra agirà come al solito Rodriguez. La coppia centrale vedrà nuovamente Musacchio accanto a Romagnoli. Torna tra i convocati Strinic.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.





Iachini ha indisponibili Polvani, Mchedlidze e Antonelli, fermatosi per una lesione al retto femorale. A centrocampo è ballottaggio fra Traorè e Acquah, in gran forma e in goal contro il Sassuolo: il ghanese dovrebbe essere confermato. Nella difesa a tre del tecnico marchigiano, invece, l'ex neroverde Dell'Orco dovrebbe spuntarla sul giovane danese Rasmussen. In attacco ancora coppia Farias-Caputo, panchina per La Gumina.



EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.



Quote bet65: vittoria Milan 1,44 - pareggi 4,33 - vittoria Empoli 7 in un match da over 1,72 e goal 1,80. Milan imbattuto da 6 gare e capace di battere 3-1 l'Atalanta a domicilio in maniera netta e meritata. Empoli che non ha mai vinto in stagione in trasferta e di certo non si aspetta di conquistarsi la salvezza in questi match. Prevediamo un'altra vittoria larga dei rossoneri: 3-0 con Piatek primo marcatore... e chi se no?!

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.