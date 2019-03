Scommesse Serie A: quote e pronostico di Lazio-Roma

Preview, probabili formazioni quote e pronostico di Lazio-Roma, match valido per la 26esima giornata di Serie A

Derby Lazio e Roma con tantissimi temi caldi come al solito. La sfida vede da una parte una formazione apparentemente in crisi di risultati e gioco che con una sconfitta rischierebbero di uscire definitivamente dai giochi della lotta per la Champions. Dall'altra c'è un team in salute con un ottavo di ritorno contro il Porto a cui pensare. Vedremo quali dinamiche entreranno maggiormente nei 90 minuti in un match come sempre è difficilissimo da prevedere. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della gara dell'Olimpico.

Simone Inzaghi recupera quasi tutti gli infortunati per il derby capitolino, da Parolo a Lulic. In difesa sono di nuovo in gruppo anche Luiz Felipe e Bastos, il secondo è più avanti e dovrebbe affiancare Acerbi e Radu nel terzetto a protezione di Strakosha. Ballottaggio Romulo-Marusic a destra, col secondo reduce da un ginocchio dolorante ma comunque a disposizione, mentre in attacco Correa è in vantaggio su Caicedo per supportare il bomber Immobile, che ci sarà. Da valutare Luis Alberto negli ultimi allenamenti, difficile possa avere spazio dal 1'.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa.





In casa giallorossa Manolas ha recuperato dal problema alla caviglia accusato contro il Frosinone e dovrebbe essere regolarmente in campo al fianco di Fazio, mentre sulla destra tornerà Florenzi. In mediana da valutare la conferma per De Rossi: Di Francesco dovrà decidere se sarà lui o Nzonzi ad essere affiancato da Cristante e Lorenzo Pellegrini. In attacco dovrebbe rivedersi dal 1' il giovane talento Zaniolo, che assieme ad El Shaarawy supporterà il centravanti Dzeko. Di nuovo fermo ai box Under, recuperati invece Karsdorp e Schick.



ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.



Quote bet365: vittoria Lazio 2,45 - pareggio 3,40 - vittoria Rom 2,87. Come detto la Lazio arriva da 3 ko e un pareggio nelle ultime 4 ufficiali e da 3 under di fila in casa. Roma a caccia della quinta vittoria consecutiva e con 4 over di fila in trasferta. Insomma trend e statistiche completamente opposte. Cavalchiamo il miglior stato di forma dei giallorossi che (visto il fattore campo contro) hanno anche una quota più alta. Diciamo 1-2 con Dzeko primo marcatore.

