Scommesse Serie A: quote e pronostico di Lazio-Atalanta

Venerdì pareggio del nel derby e ieri solo un punticino anche per l' in casa dell' . La corsa Champions continua a non avere un vero padrone e per terzo e quarto posto e tutto apertissimo. Punti decisivi nella sfida di questo pomeriggio all'Olimpico fra le due prossime finalista di Coppa ovvero e . Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Dubbio sulla fascia sinistra per Simone Inzaghi, che perde Lulic per squalifica ma recupera Durmisi: a sinistra comunque verrà adattato Marusic. A centrocampo, out Milinkovic-Savic, rientrerà invece Luis Alberto come mezzala sinistra dopo aver saltato la sfida con la . Nella difesa a tre Luiz Felipe ò favorito su Wallace per una maglia da titolare, in attacco Correa affiancherà Immobile nonostante l'ottimo momento di forma di Caicedo. Strakosha non è al meglio, ma dovrebbe farcela.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Stagione finita per Toloi in difesa, Gasperini non avrà per il resto particolari problemi di formazione. Davanti Ilicic affiancherà Duvan Zapata, con il 'Papu' Gomez alle loro spalle. Sulla mediana a destra agirà Hateboer, mentre a sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens. Nella difesa a 3 spazio a Palomino, assieme a Mancini e ad uno fra Masiello e Djimsiti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Quote bet365: vittoria Lazio 2,20 - pareggio 3,60 - vittoria Atalanta 3,10 in un match da over 1,66 e goal 1,67. Lazio che in casa arriva da 4 over nelle ultime 5 gare. Stessi numeri per le ultime 5 trasferte degli orobici. Insomma i numeri suggeriscono goal e over. Noi crediamo che un pareggio 1-1 come all'andata possa essere il giusto compromessa. E puntiamo su Immobile primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.