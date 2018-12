Scommesse Serie A: quote e pronostico di Atalanta-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Atalanta-Juventus di Serie A

Dopo la scorpacciata del 22 dicembre eccoci al primo boxing day della storia del campionato italiano. Tutti in campo al giorno di Santo Stefano, con la maggior parte del programma alle 15. Il match pomeridiano più atteso è senza dubbio quello fra l'Atalanta nona in classifica con 24 punti e la Juventus capolista con 49. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Problemi in difesa per Gasperini, che dovrà fare a meno di Palomino e Toloi per squalifica: spazio dal 1' a Djimsiti e Masiello, con Mancini e Castagne a giocarsi la terza maglia. Assenza pesante anche a centrocampo, dopo che De Roon è finito ko nei primi minuti della sfida col Genoa: al suo posto giocherà uno tra Pessina e Pasalic. In attacco probabile conferma per il terzetto formato da Gomez, Ilicic e Duvan Zapata. Indisponibile Adnan, impegnato in Coppa d'Asia.



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.





Allegri dovrà rinunciare ancora a Cancelo e Cuadrado oltre che a Barzagli, e perde per infortunio anche Bernardeschi, vittima di un problema muscolare. Il tecnico livornese in attacco dovrebbe concedere il primo riposo a Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa a completare il reparto assieme a Dybala e Mandzukic. In difesa conferma per De Sciglio a destra, mentra Rugani farà rifiatare Bonucci facendo coppia con Chiellini. A centrocampo il turnover potrebbe spedire in panchina Pjanic, con Emre Can e Bentancur titolari assieme a Khedira, Matuidi alle prese con un attacco febbrile. Convocato il classe 1998 Kastanos.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.



Quote bet365: vittoria Atalanta 4,75 - pareggio 3,40 - vittoria Juventus 1,85. Bergamaschi che arrivano dal pesante ko in casa del Genoa per 3-1 e da un impressionante 8 over negli ultimi 9 match di campionato. Trend opposto per i bianconeri che con due 1-0 di fila contro Torino e Roma hanno invertito il loro trend. Storicamente questo match è inviso ai nerazzurri che non battono i rivali dal 2001. Ma senza CR7 dal primo minuto la Juve qualcosa perde inevitabilmente. Proviamo l'1-1 con Gomez primo marcatore.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.