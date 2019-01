Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Fiorentina-Roma

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Fiorentina-Roma, quarto di finale di Coppa Italia

Ieri il Milan ha conquistato con merito le semifinali di Coppa Italia e attende di conoscere il proprio avversario, che uscirà dall'incrocio di domani fra Inter e Lazio. Oggi due grandi incontri in programma. Il primo super equilibrato, è quello fra Fiorentina e Roma, due squadre che domenica hanno prodotto match da overissimi. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida del Franchi.

Pioli ritrova Fernandes in mezzo al campo e dovrebbe preferire Ceccherini a Vitor Hugo al centro della difesa. Per il resto sarà classico 4-3-3 con Muriel confermato nel tridente con Chiesa e Simeone. Anche se non è da escludere l'inserimento di Pjaca, magari al posto del 'Cholito'.



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.





Di Francesco farà qualche cambio rispetto a Bergamo: in difesa dovrebbe esserci spazio per Santon sulla destra e Fazio al centro con Manolas. A centrocampo ci saranno Cristante e Nzonzi, entrambi squalificati per il Milan. Davanti Schick insidia Dzeko per un posto da titolare.



ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.



Quote bet365: vittoria Fiorentina 2,60 - pareggio 3,40 - vittoria Roma 2,60 in un match da over 1,65 e goal 1,61. Fiorentina nona in classifica, Roma quinta, ma sono solo 4 i punti che separano le due formazioni. Sette goal fatti e sei subiti nelle ultime due gare per i viola, sei realizzati e cinque concessi per i giallorossi nello stesso lasso di tempo. Numeri che ci spingono a provare un coraggioso 2-2 con Dzeko primo marcatore

