Schelotto dà l’addio al Boca Juniors: “Me ne vado in pace”

L’ex allenatore del Palermo lascerà il Boca Juniors al termine del contratto: “Ringrazio i tifosi”. Dal primo gennaio sarà libero.

Ora è ufficiale, Guillermo Barrios Schelotto lascerà il Boca Juniors al termine del suo contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Il primo a dare l’annuncio dell’imminente addio del tecnico era stato il presidente degli xeneizes, Daniel Angelici: “Pensiamo che il meglio per il Boca sia un cambio in panchina, formare un nuovo gruppo tecnico e ricominciare”.

Alle parole del numero uno del club azul y oro è seguita poi la conferenza stampa d’addio di Schelotto, come riportato da ‘Olé’, con l’ex allenatore del Palermo che ha voluto ringraziare società e tifosi per il sostegno mostratogli in questi anni: “Voglio ringraziare la dirigenza, tutti quelli che lavorano nel Boca e i giocatori perché il lavoro di un allenatore si vede attraverso le prestazioni della squadra ma alle spalle serve anche l’appoggio ella dirigenza e di tutti gli impiegati del Boca”.

“Non ho parole per descrivere l’appoggio dei tifosi – ha poi aggiunto Schelotto – non potrò mai dimenticare l’appoggio che ci hanno dato a Madrid o quando sono venuti alla Bombonera. Li devo ringraziare perché li ho vissuti come giocatore e come allenatore e sono fantastici. Ora me ne posso andare in pace”.