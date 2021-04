Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Pedro, gioca Perez

Fonseca schiera il 3-4-2-1 con Perez, El Shaarawy e Mayoral. De Zerbi con Raspadori centravanti e Djuricic sulla trequarti con Traoré e Boga.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma

SASSUOLO: in attesa di comunicazione

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy; Mayoral.

Ancora problemi e assenti nel reparto difensivo della Roma: alla squalifica di Ibanez si è unita anche l’indisponibilità di Kumbulla, out per circa un mese. Cristante sarà quindi al centro della linea a 3 che comprenderà anche Karsdorp e Mancini con Bruno Peres esterno di centrocampo. In mediana out Villar (squalificato anche lui); coppia di interni formata da Pellegrini e Diawara con Carles Perez trequartista accanto ad El Shaarawy. Fuori Pedro. Mayoral centravanti titolare.