Sassuolo-Roma: diretta streaming gratis

L'anticipo serale del sabato della 37ª giornata di mette di fronte il di Roberto De Zerbi e la di Claudio Ranieri, che continua a inseguire un piazzamento Champions. Gli emiliani hanno 42 punti in classifica, a pari merito con la , verso cui prevalgono negli scontri diretti, e occupano un tranquillo 10° posto in classifica, i capitolini invece sono sesti con 62 punti a 3 lunghezze di ritardo dall' , quarta.

Domenico Berardi e Khouma Babacar per i neroverdi, autori di 7 reti a testa, e 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy, a segno 10 volte in 26 partite giocate, sono i migliori marcatori delle due squadre. Il Sassuolo arriva da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, la Roma invece ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare.

SASSUOLO-ROMA DIRETTA STREAMING

SASSUOLO-ROMA DATA E ORARIO

Sassuolo-Roma si giocherà la sera di sabato 18 maggio 2019 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.