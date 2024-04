Sassuolo-Lecce in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Sassuolo e Lecce si sfidano in uno scontro salvezza da brividi: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

SASSUOLO-LECCE: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Sassuolo e Lecce si sfidano al Mapei Stadium per la trentatreesima giornata di Serie A: si tratta di uno dei tantissimi scontri salvezza che stanno infiammando la parte bassa della classifica del nostro campionato.

Il Sassuolo, penultimo con 26 punti, ha sprecato due ghiottissime occasioni nelle ultime due giornate, facendosi riprendere da Salernitana e Milan dopo essere andato in doppio vantaggio in entrambe le occasioni.

Sta molto meglio il Lecce, che nell'ultimo turno ha vinto un altro scontro diretto contro l'Empoli e, battendo anche il Sassuolo, ipotecherebbe in pratica la salvezza.

Tutte le informazioni utili su Sassuolo-Lecce: quando si gioca la partita, dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

SASSUOLO-LECCE IN DIRETTA DOMENICA 21 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Sassuolo-Lecce Competizione Serie A Data 21 aprile 2024 Orario 12:30 Stadio Mapei Stadium (Reggio Emilia)

SASSUOLO-LECCE IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 21 APRILE

SASSUOLO-LECCE IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LECCE

Dubbi Toljan e Pedersen nel Sassuolo: se non dovessero farcela entrambi è pronto Ruan Tressoldi, adattato a destra come contro il Milan. In mezzo al campo Racic dovrebbe spuntarla su Obiang, con Thorstvedt più avanzato e Bajrami verso la panchina.

Lecce senza lo squalificato Almqvist e con il dubbio Ramadani, alle prese con una faringite: pronto Gonzalez per far coppia con Blin. Sansone titolare, Krstovic in vantaggio su Piccoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Gonzalez; Dorgu, Oudin, Sansone; Krstovic. All. Gotti

SASSUOLO-LECCE: IL CONFRONTO

Sono appena 5 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Lecce: i salentini vanno a caccia della prima vittoria contro gli emiliani.