Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: Bernardeschi titolare

Sassuolo con Berardi e Sensi, c'è Magnani in difesa. Nella Juventus spazio per De Sciglio, Khedira e Mandzukic: fuori Dybala.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Dopo il pareggio del Napoli, la Juventus ha la possibilità di portarsi a +11 in caso di vittoria contro il Sassuolo. Crocevia Scudetto in casa neroverde, con la squadra di De Zerbi decisa a fare la voce grossa dopo le difficili gare dei bianconeri contro Atalanta e Parma.

Il Sassuolo conferma la formazione della vigilia, con Berardi insieme a Djuricic e Babacar in avanti. A centrocampo c'è Sensi insieme a Locatelli e Bourabia, mentre in difesa Magnani e Peluso sono i centrali davanti a Consigli. Sugli esterni Lirola e Rogerio.

Nella Juventus Bernardeschi completa il tridente con Cristiano Ronaldo e Mandzukic, fuori Dybala. In mezzo Khedira e Matuidi partono dal 1' insieme a Pjanic, De Sciglio e Alex Sandro terzini. Szczesny in porta, Rugani e Caceres ancora titolari in attesa di Bonucci e Chiellini.