Sassuolo, infortuni per Duncan e Sensi: condizioni da valutare

Inter-Sassuolo lascia qualche problema a De Zerbi, che deve fare i conti con gli infortuni di Sensi e Duncan. Tempi di recupero da valutare.

Il pareggio ottenuta a 'San Siro' contro l'Inter non lascia solo sorrisi al Sassuolo che deve fare i conti con gli infortuni subiti da due giocatori molto importanti per il gioco di De Zerbi.

Nel giro di pochi minuti, tra il 73' e il 76' della gara giocata sabato sera, il Sassuolo ha infatti perso prima Duncan e poi il regista Sensi.

Il primo è uscito per un problema muscolare alla coscia e le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni. Lo stesso discorso vale per Sensi, costretto al cambio poco dopo per una distorsione alla caviglia.

Sensi peraltro salterà sicuramente la gara contro il Cagliari della prossima settimana per squalifica ma la speranza di De Zerbi è che lo stop non sia più lungo.

Il Sassuolo può comunque consolarsi col recupero di Bourabia, ieri solamente in panchina perché non ancora la meglio dopo il recente infortunio ma comunque subentrato a gara in corso proprio per sostituire Duncan.

Nel caso in cui lo stop di Sensi fosse più serio del previsto De Zerbi è pronto a rilanciare l'esperto Magnanelli, bandiera del Sassuolo in cui milita dal 2005.