Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: Caputo e Palacio sì, fuori Defrel

Il Sassuolo propone Djuricic e Boga titolari, c'è Kyriakopoulos. Bologna con Skov Olsen e Palacio, Mbaye in difesa.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Djuricic, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Skov Olsen; Palacio

Si apre il 12esimo turno di , con il match dell'Emilia-Romagna tra Bologna e Sassuolo. Squadre distanti di appena due punti (neroverdi con una gara in meno e dietro i rossoblù in classifica) e decise ad allontanarsi dalla zona calda in questo anticipo del venerdì.

De Zerbi recupera Caputo, prima punta nel 4-3-1-2 del Sassuolo. Insieme a lui Berardi e Defrel, mentre Djuricic giocherà a centrocampo con Magnanelli e Locatelli. Conferma per Kyriakopoulos e Toljan come terzini, mentre davanti a Consigli giocheranno Romagna e Marlon.

Il Bologna risponde con il 4-2-3-1 in cui Palacio sarà l'unica punta, supportato da Skov Olsen, Svanberg e Orsolini. Medel e Poli in mediana, mentre Krejci e Mbaye giocheranno sulle fasce di difesa. Tra i pali spazio per Skorupski, al centro Danilo e Bani.