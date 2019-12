Retroscena Sarri: "Un amico mi disse: se siete allenatori tu e Allegri..."

L'aneddoto di Sarri su Allegri: "Aglianese-Sangiovannese 0-0 con zero tiri in porta, un amico mi disse: se siete allenatori voi...".

Maurizio Sarri come probabilmente non lo si è mai visto. Il tecnico della , ospite di lusso alla festa per i 100 anni del Figline Valdarno - squadra del paese in cui è cresciuto dopo essere nato a - si lascia andare a battute e aneddoti succosi.

Come quello - riportato da 'Ilbianconero.com' - che lo vide protagonista con Massimiliano Allegri quando entrambi muovevano i primi passi in panchina, rigorosamente in terra toscana.

"Ricordo una volta Sangiovannese-Aglianese... allenatore Aglianese era Massimiliano Allegri, allenatore Sangiovannese io. Finì 0-0, zero tiri in porta. Un mio amico mi disse: 'Se siete due allenatori voi...'".

Ma non solo, perchè Sarri svela anche retroscena legati alla propria sfera privata.

"A che età ho iniziato a fumare? Fino a quando giocavo, fumavo la domenica sera durante le partite. Durante la settimana pochissimo, quasi mai". "Lo spirito è sempre quello, uno crede che le emozioni derivino dalla mediaticità dell’evento ma l’evento ce l’hai dentro. Le emozioni che ho provato a fare Sangiovannese-Montevarchi le ho provate poche volte da allenatore, neanche in finali internazionali".

Infine, un episodio avvenuto nei primi mesi alla .