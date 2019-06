Sarri alla Juventus, si lavora: incontro a Milano?

'Repubblica' avrebbe immortalato l'ingresso di Maurizio Sarri a Palazzo Parigi a Milano, quartier generale del calciomercato della Juventus.

Ulteriori indizi su Maurizio Sarri alla ? A fornirli potrebbe essere stata 'Repubblica' con un video in cui il tecnico del avrebbe fatto il proprio ingresso a Palazzo Parigi, quartier generale milanese dei bianconeri durante il calciomercato.

Nella ripresa si vede un uomo somigliante a Sarri, immortalato di spalle, camminare lungo il marciapiede che conduce all'accesso principale del noto hotel meneghino utilizzato dalla durante le campagne trasferimenti.

Sarri a Milano nell'hotel di Paratici, c'è la Juventus nel suo futuro https://t.co/HMS4zbBLNo — Repubblica Tv (@RepubblicaTv) 1 giugno 2019

Dopo il trionfo in ottenuto a Baku, col suo Chelsea vittorioso 4-1 sull' in finale, l'ex allenatore del ha fatto rientro in per godersi qualche giorno di meritato riposo e stando a quanto riportato da 'Repubblica' avrebbe fatto tappa nel capoluogo lombardo.

Il presunto incontro tra Sarri e i campioni d'Italia a Palazzo Parigi alimenta le voci legate al possibile approdo del tecnico dei Blues sulla panchina della Juventus, a caccia del successore di Massimiliano Allegri.