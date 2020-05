Sansone incorona Mihajlovic: "Mi ha dato più di Van Gaal"

Nicola Sansone ricorda il periodo al Bayern con Van Gaal: “Non mi ha fatto esordire in Bundesliga, ancora oggi la cosa mi infastidisce”.

E’ nato a di Baviera ed è cresciuto calcisticamente nel , ma non è mai riuscito ad esordire in . Nicola Sansone ha dovuto attendere il trasferimento in nel 2011 per fare il grande salto di qualità.

Esploso con il , nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di , e (oltre che quella della Nazionale maggiore con la quale vanta 3 presenze) prima di approdare al .

Sansone, che rappresenta uno degli uomini di punta della compagine felsinea, parlando a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha commentato il ritorno al calcio giocato e spiegato perché in si è riusciti a ripartire prima.

“Hanno più fondi, più organizzazione e sono più ordinati. Erano meno impauriti di noi anche perché contagi e decessi erano inferiori, e certamente avevano più posti in terapia intensiva rispetto all’Italia e quindi strutture forti a livello sanitario. E il settore calcio, beh, avanti anni luce. Un esempio: mio padre e mio fratello giocano a livello amatoriale nell’“Unione sportiva Gigi Meroni” a Monaco di Baviera, un club fondato da un signore italiano nel ‘70. Sa cos’hanno? Un centro sportivo. A livello dilettantistico, impensabile in Italia”.

Tra i tecnici incontrati in carriera ci sono Van Gaal e Sinisa Mihajlovic. Soriano ha svelato quale dei due gli ha insegnato di più.

“Sinisa. A Van Gaal non perdono una cosa: sono un... baby, mi porta in panca col , stiamo vincendo 3-0 col ma non mi fa esordire in Bundesliga. Nemmeno un minuto. Ancora oggi mi infastidisce. Detto ciò mi ha insegnato anche lui: i passaggi sul piede forte del compagno, l’affinamento della tecnica…”.

L’esterno offensivo del Bologna ha spiegato in cosa Mihajlovic l’ha migliorato.

“Oltre a un comportamento tattico che mi ha migliorato, il volere di più, sempre. E, nel guardarlo, ha dato a tutti una lezione di vita enorme”.

Sansone ha ricordato un episodio che l’ha visto protagonista con Mihajlovic.