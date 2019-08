Sampdoria-Lazio, dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Comincia il campionato di Sampdoria e Lazio: a Genova inizia la corsa europea delle due squadre.

Chiusa la prima giornata di gare, con e vittoriose rispettivamente su e , la domenica del primo turno di vedrà il grosso delle gare, prima di chiudersi lunedì con il posticipo tra e . Stasera, in notturna, anche - .

Mentre si continua a parlare della cessione societaria, la Sampdoria si appresta ad esordire davanti al proprio pubblico per la prima gara dell'anno in Serie A: i blucerchiati hanno comunque già esordito in stagione, eliminando il dalla Coppa .

A proposito di , ma prlando di quella della passata annata, la Lazio inizia un campionato che i tifosi biancocelesti sperano portare finalmente ad una qualificazione in dopo anni di tentativi infruttuosi.

In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

SAMPDORIA-LAZIO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Sampdoria-Lazio DATA 25 agosto 2019, 20.45 DOVE Stadio Ferraris, Genova ARBITRO Gianluca Rocchi di Firenze TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO SAMPDORIA-LAZIO

Il match tra Sampdoria e Lazio si giocherà allo Stadio Ferraris di Genova domenica 25 agosto 2019 alle ore 20:45. Nell'ultima sfida giocata in territorio ligure vittoria dei biancocelesti per 2-1: doppio Caicedo.

Sampdoria-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport canale 255. La telecronaca della gara sarà affidata a Dario Massara come voce principale e Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara tra Sampdoria e Lazio anche in diretta su pc, tablet e smartphone grazie all'applicazione di Sky Go. Questa può essere scaricata sul desktop per poi essere immediatamente utilizzata, o in alternativa avviare il download su iOS o Android.

Di Francesco si affida a Caprari, Gabbiadini e Quagliarella in attacco, con Vieira unico dubbio di formazione: Jankto scalpita. Per il resto centrocampo formato da Ekdal e Linetty, mentre in porta come di consueto ci sarà Audero. In difesa spazio per Bereszynski e Murru terzini, mentre Colley e Murillo saranno i centrali.

La Lazio si schiera con Correa e Immobile di punta, Luis Alberto agirà da interno di centrocampo con Parolo e Milinkovic-Savic a completare il reparto. Lazzari e Lulic sulle fasce, in difesa ballottaggio Luiz Felipe-Vavro.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile