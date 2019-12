Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri col tridente, Quagliarella out

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus: Sarri conferma Demiral e il tridente in attacco. Ranieri lascia fuori Quagliarella e Gabbiadini.

Le formazioni ufficiali di - :

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Caprari.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

La Juventus, tornata in vetta alla classifica dopo la vittoria contro l' , è impegnata nell'anticipo della diciassettesima giornata di in casa della Sampdoria.

Sarri conferma Demiral e Danilo in difesa, mentre a sinistra rientra Alex Sandro. Panchina per Cuadrado e de Ligt. A centrocampo torna Pjanic in cabina di regia con Rabiot ancora preferito a Emre Can.

Davanti il tecnico bianconero insiste sul tridente pesante composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain. Pronti a subentrare Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa.

Ranieri invece a sorpresa lascia in panchina sia Quagliarella che Gabbiadini, in attacco gioca Caprari con Ramirez alle sue spalle. A centrocampo c'è Thorsby al posto di Ekdal, non al meglio.

