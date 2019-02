Sampdoria-Frosinone, le pagelle: Saponara impalpabile

Male nella Sampdoria tutti i giocatori offensivi, Quagliarella stavolta non incide. Nel Frosinone ottima gara per Sportiello e Chibsah.

Doveva essere riscatto dopo il k.o contro il Napoli e conferma in zona Champions, invece la Sampdoria è costretta a guardarsi indietro in maniera dolorosa. Non è stata la solita formazione di Giampaolo, mentre il Frosinone è entrato in campo quadrato e sicuro di poter fare risultato.

Alla Sampdoria sono mancati sopratutto i giocatori offensivi, con Ramirez, Quagliarella e compagni che si sono resi pericolosi saltuariamente. Pochissimi i giocatori blucerchiati positivi, mentre nel Frosinone è stato assolutamente decisivo Sportiello nelle conclusioni pericolose dei giocatori di casa.

Bene anche Chibsah, così come l'autore del goal Ciofani e Goldaninga. Rimandato invece Ciano.

Le pagelle di Sampdoria-Frosinone:

SAMPDORIA (4-3-3): Audero 6; Bereszynski 5.5, Colley 5.5, Andersen 6, Junior Tavares 5.5; Praet 6, Ekdal 6 (74' Sau 6), Linetty 6; Saponara 5 (56' Ramirez 5); Gabbiadini 5 (57' Defrel 5), Quagliarella 5.5.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 7; Goldaniga 6.5, Salamon 6.5, Capuano 6; Zampano 6, Chibsah 6.5, Maiello 5.5, Cassata 6 (73' Gori 6), Beghetto 6; Ciano 5.5 (77' Trotta sv), Ciofani 6.5.