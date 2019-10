Sampdoria, Di Francesco vicino all'esonero: Pioli e Iachini in pole

Di Francesco vicino all'esonero dopo il ko di Verona: Pioli e Iachini in pole. Ferrero: "Prenderemo decisioni per il bene suo e della Sampdoria".

Eusebio Di Francesco rischia di aver concluso la sua esperienza al timone della . Il ko di è il sesto in sette giornate di campionato, che pongono l'ex allenatore della ad un passo dall'esonero.

In pole per sostituirlo, secondo 'Sky', figurano i nomi di Stefano Pioli e Beppe Iachini (per lui si tratterebbe di un ritorno). E le parole del presidente Massimo Ferrero , pronunciate dopo il match del Bentegodi, somigliano tanto ad un benservito annunciato.