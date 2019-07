Sampdoria, Di Francesco avanza Sala: da terzino a esterno del 4-3-3

In attesa di esterni offensivi dal mercato, Di Francesco pensa ad avanzare Jacopo Sala: da terzino destro a esterno alto nel 4-3-3 della Sampdoria.

Eusebio Di Francesco lo ha detto con chiarezza: per plasmare la sua al meglio ha bisogno di esterni offensivi. E in attesa di regali dal mercato, pensa a soluzioni interne.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', nella prima amichevole disputata dai blucerchiati la sorpresa in formazione è stata Jacopo Sala. Il classe 1991, abitualmente terzino alla Sampdoria, ha agito da esterno alto del 4-3-3.

Il bergamasco è stato protagonista nel secondo tempo del 15-0 contro il Sellero Novelle, chiudendo la propria prestazione con due goal e convincendo Di Francesco.

Non è un caso, visto che Sala prima di arrivare in aveva giocato come esterno alto sia nelle giovanili del che nell'Amburgo. Poi tra e Sampdoria ha quasi sempre giocato da terzino.

Di Francesco gli ha offerto l'opportunità di un ritorno al passato e Sala lo ha ripagato con una prestazione importante. Anche se solo un'amichevole, il tecnico ci pensa: Sala potrebbe passare di nuovo da terzino a esterno alto. Il contrario di quanto fatto ormai oltre cinque anni fa.