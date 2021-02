Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel e La Gumina titolari

Gasperini si affida a Muriel e Malinovskyi, mentre Ranieri rivoluziona la formazione, con Damsgaard, Verre e La Gumina.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-ATALANTA:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, A. Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina.

Lunch match che si prospetta combattutto e spettacolare, quello tra Sampdoria e Atalanta. Una squadra, quella di Ranieri, in forma in questa fase della stagione, che ospita una Dea reduce dalla sconfitta di Champions contro il Real Madrid.

Ranieri rivoluzione la sua formazione, con una coppia centrale formata da Yoshida e Ferrari, vista la condizione non ottimale di Colley. A centrocampo fuori Candreva, sulla fascia destra ci va Damsgaard. Attacco tutto nuovo, con Verre a supporto di La Gumina. In panchina Quagliarella e Keita.

Gasperini si affida a Muriel in attacco, supportato da Pasalic e Malinovskyi. Per il resto formazione quasi obbligata, con Palomino che subentra in difesa al fianco di Romero e Toloi. Maehle e Gosens a tutta fascia.